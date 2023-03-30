«Затопления и возгорания»: томичам рассказали, что их ждет в период паводка и повышенной пожароопасности

В Томской области пока фиксируют недостаток материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, какие опасности ждут жителей Томской области в 2023 году, рассказали члены областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На заседании в областной думе они обсудили вероятность возникновения различных угроз и степень готовности региона к чрезвычайным ситуациям.

Фото: Анна Ковалёва

Весеннее половодье

Начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Волков рассказал, с чем могут столкнуться жители области в сезон паводков.

«В период вскрытия Томи возможны образование заторов льда и резкий подъем уровня воды. Это связано с характеристикой русла в района города. На реке Обь в Никольском, Молчаново, Колпашево, а также на Чулыме в районе Тегульдета и на Чае в Подгорном уровень может достичь опасных отметок. Это чревато подтапливанием приусадебных участков, населенных пунктов и переливами дорог», - заявил Волков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Максимальные уровни весеннего половодья на реках ожидают около и ниже нормы на 30-50 см. Прогноз сроков вскрытия по бассейну верхней Оби будет составлен 5-7 апреля, средней Оби 13-14 апреля.

Начальник регионального департамента защиты населения и территории Сергей Лукин назвал прогноз в целом благоприятным, однако подчеркнул, что нужно быть готовым к возникновению ЧС в связи с половодьем. По его словам, из-за возможного образования затора наиболее сложная обстановка ожидается на реке Томь.

«В зону затопления могут попасть три населенных пункта города Томск – Эушта, Аникино, Нижний склад, а также один населенный пункт Томского района – Черная речка. На остальных реках возможно возникновение незначительных заторов, которые не приведут к затоплению прибрежных населенных пунктов, Возможен выход воды на пойму и перелив отдельных участков дорог», - уточнил Лукин.

Начальник департамента добавил, что в период прохождения талых вод, так называемой второй волны, существует вероятность затопления до 15 населенных пунктов в 5 муниципальных образованиях. Это 377 домов, в которых живут около 1000 человек. В результате перелива дорог возможно сезонное нарушение сообщения с 14 населенными пунктами в 5 муниципалитетах. Подтопление критически важных, потенциально опасных и социально значимых объектов не прогнозируется.

Фото: Олег Укладов

При подготовке к предстоящему паводку на финансирование работ из областного бюджета направили 20 млн рублей. Деньги выделили на мониторинг условий, погоды в реальном времени, а также на проведение ледовзрывных и ледорезных работ. На Томи и Оби они выполнены в полном объеме. Так, уже пропилено 25 км льда на реке Томь. Специалисты особенно отметили, что своевременно разобрали намороженную дорогу у Коммунального моста, это значительно уменьшило риски образования заторов.

В период половодья в муниципалитетах заработают 47 постов, в их числе 24 дополнительных временных. На информационных гидрологических постах будут проводить учащенные измерения уровня водной поверхности.

Фото: Ксения Высотина

Глава Колпашевского района Антон Агеев рассказал, что, несмотря на непростую ситуацию, его муниципалитет уже подготовился к безаварийному пропуску половодья.

«В зоне ежегодного затопления находятся 6 населенных пунктов, общая численность 249 человек, из них 32 ребенка, это всего 126 домовладений. Есть пункты, которые в период половодья отрезаны от автомобильного сообщения, это 808 человек. Для каждого такого пункта утвержден паспорт гидрологической безопасности, проведена работа по уточнению населения, взяты на учет маломобильные граждане и дети, определены маршруты и способы эвакуации», - сказал Агеев.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Колпашевском районе заранее предусмотрели 8 мест для временного проживания населения, также определили, куда перевезут сельскохозяйственных животных в случае ЧС. Создали запасы кормов, предусмотрели ветеринарное обслуживание. В отрезаемые населенные пункты завезли продукты питания, предметы первой необходимости, горючесмазочные материалы для дизельных электростанций. Определили и площадки для посадки вертолетов.

В 2023 году работу оперативных групп облегчит современная техника - БЛА. Сопровождающие движение ледохода по Томи и по Оби будут использовать беспилотные авиационные системы. Они позволят заблаговременно получать информацию. Еще оперативные группы смогут применять передвижные станции мобильной связи – зоны сети увеличат в случае нештатных ситуаций.

Фото: Анна Ковалёва

Повышенная пожароопасность

Начальник регионального департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина рассказала, как помогают избегать пожаров людям, получающим услуги соцобслуживания на дому.

«Уже в течение этого года материальную помощь получили 79 семей, из них на установку дымовых противопожарных извещателей 57, на ремонт печей 45, на замену газовых и электрических плит 44 и на ремонт электропроводки 37 человек», - сказала начальник департамента.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Томской области Антон Сибиряков отметил, что наружные источники противопожарного водоснабжения исправны только на 93%. Больше всего проблем с этим наблюдается в Шегарском, Бакчарском, Чаинском, Тегульдетском районах и в Томске. Кроме того, сегодня 14 единиц техники пожарных команд размещены под открытым небом – их нельзя будет применить сразу после зимнего хранения, а 5 единиц не ремонтируются уже 2 года.

Фото: Анна Ковалёва

Начальник департамента лесного хозяйства Томской области Артем Конев рассказал, что в регионе создан оперативный штаб по управлению охраной лесов от пожаров. Сокращена площадь контроля на 3,4 млн га за счет увеличения зоны авиационного обнаружения и тушения. Площадь авиамониторинга составила 721,8 млн га, это 76% земель лесного фонда.

Конев отметил, что в 2023 году из областного бюджета прекратили выделять деньги на проведение противопожарной пропаганды. «Теперь эту работу предполагается проводить в рамках взаимодействия с департаментом информационной политики администрации Томской области и в рамках социального партнерства с региональными телерадиокомпаниями и рекламными холдингами», - сказал начальник департамента.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Артем Конев озвучил и другие острые проблемы. Чтобы полностью укомплектовать лесопожарные формирования, нужно трудоустроить еще 63 человека. «Есть риски недобора работников из-за низкой оплаты труда, связанной с недофинансированием. По двум учреждениям в 2023 году потребуется дополнительное финансирование по оплате труда порядка 51 млн рублей, чтобы гарантированно укомплектоваться штатной численностью и выйти из красной зоны Рослесхоза», - заявил глава департамента.

Кроме того, на обучение троих летчиков-наблюдателей в подмосковном центре понадобится 6,3 млн рублей. На приобретение инвентаря и оборудования – парашютов, спусковых устройств, генераторов - не хватает 25 млн рублей, на их обслуживание, ремонт – еще 16 млн.

Фото: Анна Ковалёва

«По предварительным данным на март-май, в регионе вероятность повышения многолетних средних значений параметров пожарной опасности не прогнозируется», - добавил Конев.

На заседании эксперты отметили, что на прошлой неделе представители Рослесхоза проверили готовность субъектов РФ к опасному сезону. Томскую область признали «ограниченно готовой к ЧС». По словам главы региона Владимира Мазура, сейчас делается все, чтобы эти ограничения были сняты уже к началу периода повышенной паводковой и пожарной опасности.

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