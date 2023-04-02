В Томской области за сутки выявили 65 новых случаев COVID-19

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня, 2 апреля, в Томской области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 165 924 подтвержденных случая. 1 пациент скончался.

По данным оперштаба, 65 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 163 985 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 9 591 случай заражения коронавирусной инфекцией, 31 пациент скончался, 9 833 человека выздоровели.

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