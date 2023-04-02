В Ленинском районе Томска отключат холодную воду

Пресс-служба "Томскводоканал"

Из-за ремонта водопроводных сетей в части Ленинского района отключат холодное водоснабжение. Как сообщила пресс-служба «Томскводоканала» в Telegram, завтра, с 9:00 до 23:45, холодной воды не будет по адресам:

- пер. Войкова, 1, 2а, 4;

- ул. Войкова, 7, 8 стр.3, 9, 10, 12, 13, 13/1, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 16/1, 16 стр.1, 18- 22, 22/1, 23-25, 27 стр.7, 27 стр. 6, 31-38, 45;

- пер. Заозерный, 16/1, 16/2, 16/3;

- ул. Карла Маркса, 48, 48 стр.19, 48/1;

- пер. Картасный, 6-8, 8а, 11;

- ул. Мельничная, 2б, 7, 7а, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 19/1, 20, 23, 23 стр.1, 27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 35/1;

- пер. Сухоозерный, 5, 7, 7а, 13, 13/1.

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