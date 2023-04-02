«Бесплатные дымовые датчики и костры у дома»: томичам рассказали, что изменилось в Правилах противопожарного режима

Теперь жители региона смогут разводить огонь даже на маленьких земельных участках Фото: Евгения ГУСЕВА

1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Что именно скорректировали в документах и как это коснется жителей региона – журналисту «КП-Томск» рассказал государственный инспектор Томской области по пожарному надзору Владислав Горлов.

Государственный инспектор управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Томской области Владислав Горлов встретился с журналистом "КП-Томск" Фото: Анна Ковалёва

Основных изменений, по словам Горлова, можно выделить около 15. Самым важным для томичей нововведением инспектор считает следующее требование.

«Теперь в жилых помещениях, не подлежащих защите системой пожарной защиты, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели», - рассказал представитель МЧС.

Если противопожарный извещатель не установлен, но произошла трагедия, хозяин жилого помещения может понести как административную, так и уголовную ответственность – за нарушение требований пожарной безопасности.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

«Второе изменениям, интересно в связи с приближающимся пожароопасный сезоном. В приложении 4 к Правилам противопожарной безопасности в Российской Федерации прописаны условия использования открытого огня и разведения костров на определенных категориях земель. Самое главное новшество – теперь на индивидуальных земельных участках место для использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не ближе 15 метров до здания или иных построек. Ранее было установлено не менее 50 метров», - говорит Владислав Горлов.

В случае использования металлической ёмкости для сжигания горючих материалов минимально допустимые расстояния могут быть уменьшены вдвое - до 7,5 метра для индивидуальных земельных участков.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

«В целом, изменений много, но большинство касаются руководителей организаций. Например, ведение журналов эксплуатации системе противопожарной защиты объектов – теперь их можно вести в электронном виде. Также для руководителей установили необходимость организации эксплуатации здания, в соответствии с требованиями ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации. Из Правил исчезло требование испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу», - говорит инспектор.

Горлов рассказал и о еще одном изменении. Теперь устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и так называемых приямках нужно только у окон подвалов, являющихся аварийным выходами.

Владислав Горлов отметил, что в 2022 году в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесли изменения. «До этого наказание за нарушение требований пожарной безопасности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ для граждан было в виде предупреждения либо административного штрафа в размере от 2 тысячи рублей, сейчас для граждан предусмотрены меры административного воздействия в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 5 тысяч рублей. Большинство нарушений в прошлом году были связаны с разведением открытого огня на земельных участках. Особенно в условиях противопожарного режима на соответствующей территории Люди забывают о введенном режиме, когда разводят огонь. Например, на территории различных СНТ в Томске и Томском районе. Бывают и другие ограничения – например, большая скорость ветра и использование для разведения огня мест на торфяных почвах», - уточнил инспектор.

Владислав Горлов также напомнил, что каждому собственнику необходимо убирать на своем индивидуальном земельном участке сухую растительность. Он добавил, что в 2023 году штрафов за нарушение требований пожарной безопасности из-за разведения открытого огня в Томской области еще не выписывали.

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