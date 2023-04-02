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Общество2 апреля 2023 3:00

«Бесплатные дымовые датчики и костры у дома»: томичам рассказали, что изменилось в Правилах противопожарного режима

Жителям Томска рассказали, как их коснутся новые требования Правил противопожарного режима
Анна Ковалёва
Теперь жители региона смогут разводить огонь даже на маленьких земельных участках

Теперь жители региона смогут разводить огонь даже на маленьких земельных участках

Фото: Евгения ГУСЕВА

1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Что именно скорректировали в документах и как это коснется жителей региона – журналисту «КП-Томск» рассказал государственный инспектор Томской области по пожарному надзору Владислав Горлов.

Государственный инспектор управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Томской области Владислав Горлов встретился с журналистом "КП-Томск"

Государственный инспектор управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Томской области Владислав Горлов встретился с журналистом "КП-Томск"

Фото: Анна Ковалёва

Основных изменений, по словам Горлова, можно выделить около 15. Самым важным для томичей нововведением инспектор считает следующее требование.

«Теперь в жилых помещениях, не подлежащих защите системой пожарной защиты, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели», - рассказал представитель МЧС.

Если противопожарный извещатель не установлен, но произошла трагедия, хозяин жилого помещения может понести как административную, так и уголовную ответственность – за нарушение требований пожарной безопасности.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

«Второе изменениям, интересно в связи с приближающимся пожароопасный сезоном. В приложении 4 к Правилам противопожарной безопасности в Российской Федерации прописаны условия использования открытого огня и разведения костров на определенных категориях земель. Самое главное новшество – теперь на индивидуальных земельных участках место для использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не ближе 15 метров до здания или иных построек. Ранее было установлено не менее 50 метров», - говорит Владислав Горлов.

В случае использования металлической ёмкости для сжигания горючих материалов минимально допустимые расстояния могут быть уменьшены вдвое - до 7,5 метра для индивидуальных земельных участков.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

«В целом, изменений много, но большинство касаются руководителей организаций. Например, ведение журналов эксплуатации системе противопожарной защиты объектов – теперь их можно вести в электронном виде. Также для руководителей установили необходимость организации эксплуатации здания, в соответствии с требованиями ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации. Из Правил исчезло требование испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу», - говорит инспектор.

Горлов рассказал и о еще одном изменении. Теперь устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и так называемых приямках нужно только у окон подвалов, являющихся аварийным выходами.

Владислав Горлов отметил, что в 2022 году в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесли изменения. «До этого наказание за нарушение требований пожарной безопасности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ для граждан было в виде предупреждения либо административного штрафа в размере от 2 тысячи рублей, сейчас для граждан предусмотрены меры административного воздействия в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 5 тысяч рублей. Большинство нарушений в прошлом году были связаны с разведением открытого огня на земельных участках. Особенно в условиях противопожарного режима на соответствующей территории Люди забывают о введенном режиме, когда разводят огонь. Например, на территории различных СНТ в Томске и Томском районе. Бывают и другие ограничения – например, большая скорость ветра и использование для разведения огня мест на торфяных почвах», - уточнил инспектор.

Владислав Горлов также напомнил, что каждому собственнику необходимо убирать на своем индивидуальном земельном участке сухую растительность. Он добавил, что в 2023 году штрафов за нарушение требований пожарной безопасности из-за разведения открытого огня в Томской области еще не выписывали.

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