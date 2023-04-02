В марте 2023 года отряд «ЛизаАлерт» получил 14 заявок на поиск пропавших в Томской области

Фото: Анна Ковалёва

В период с 1 по 31 марта 2023 года в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Томской области зарегистрировали 14 заявок на поиск людей. Волонтеры работали в разных населенных пунктах региона. Удалось найти живыми 13 человек.

«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких», - сказали представители пресс-службы отряда. Они добавили, что для работы на добровольной основе по-прежнему требуются люди.

«Нужны, прежде всего, специалисты, которые умеют это делать. Это люди, которые умеют пользоваться оборудованием – навигаторной связью. И которые могут ориентироваться на месте, на карте. Чтобы я мог поставить им задачу, а они ее выполнили. И, конечно, готовые по одежде к поисковым задачам», - сказал журналисту «КП-Томск» координатор отряда «ЛизаАлерт» Максим Бекер.

Фото: Анна Ковалёва

Жителям Томской области, которые желают записаться в добровольцы отряда, нужно позвонить по телефону горячей линии 8 800 700 5452.

Напомним, ранее журналист «КП-Томск» поучаствовал в поисках девочки в селе Дзержинское и узнал от матери потерявшейся подробности случившегося.