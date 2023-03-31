«Проснулись, а ее кровать пустая»: жительница села под Томском рассказала, как потерялась ее дочь

13-летняя Ксения ушла из дома, пока все спали Фото: Анна Ковалёва

В родном селе пропавшей 29 марта девочки побывал журналист «КП-Томск». Он поучаствовал в поисках, посетил родителей потерявшегося подростка и составил своеобразный дневник – о том, как проходил второй день розыска в Дзержинском.

30 марта,15:30

Въезжаешь в село Дзержинское под Томском и ощущаешь: в воздухе висит та самая звенящая тишина, которая наполняет отчаянием и одновременно острой надеждой. Вот уже второй день здесь ищут пропавшую 13-летнюю Ксюшу.

Фото: Анна Ковалёва

Девочку знают абсолютно все, с кем ни заговори. «Вежливая, спокойная. И неправду говорят, что замкнутая – в наших деревенских праздниках постоянно участвует», - делятся односельчане подростка.

Ко времени сбора прибывает все больше волонтеров, поэтому поисково-спасательный отряд переносит штаб в место более просторное, чем было изначально. Приезжают из Томска и подходят местные жители.

Фото: Анна Ковалёва

16:00

«Я думаю, что Ксюша здесь, в селе, никуда она не уехала, потому что я верю в лучшее», - говорит 15-летний Арсений, сосед пропавшей. Вместе с другом он зарегистрировался добровольцем в «ЛизаАлерт». Перед самым стартом поисков координатор отряда дает официальный комментарий «КП-Томск».

Фото: Анна Ковалёва

«Вчера отрабатывали территорию поселка полностью, сегодня будем уже лесные территории захватывать, расширяем зону поиска. Мы на машинах проезжали по лесным дорожкам, но сейчас надо плотнее – пойдем пешком. Поиск будет длиться столько, сколько будут люди приходить и иметь возможность выполнять такие задачи. Он может не закончиться вообще до завтра. Допускаю, что пройдем полтора километра – аж до трассы», - говорит координатор поиска Максим Бекер.

Фото: Анна Ковалёва

Опытный спасатель сразу предупреждает, что задача стоит не из легких. «Это подросток, у нее свой мир, в котором она живет. Непредсказуемость, нет стандартных поведенческих стереотипов. Вот с пожилыми людьми с заболеваниями можно прогнозировать, как они могут передвигаться. А с такой категорией пропавших посложнее», - признается Максим.

Фото: Анна Ковалёва

Собравшихся делят на группы. Первая получает задание проверить овраг протяженностью более 500 метров. Среди добровольцев – 15-летний Степан, проходивший курсы подготовки волонтеров. «Вчера мы все заброшки обошли в Дзержинском, теперь за селом помокнем - поработаем», - рассказывает парень, то и дело проваливаясь в глубокий снег.

Фото: Анна Ковалёва

18:30

В это же время в школе Ксении уже не первый час идет опрос. Следователи беседуют со знакомыми пропавшей девочки, в том числе с детьми и их родителями.

Фото: Анна Ковалёва

Недалеко от школы – дом, где очень-очень ждут Ксюшу мама, папа, бабушка и маленькая Яна, которая плакала, узнав о пропаже сестры. В эти 2 дня им приходится принимать много посетителей в связи с расследованием исчезновения ребенка. Приходят не только следователи, но и соседи – проведать и поддержать.

Фото: Анна Ковалёва

19:00

Посещает семью и журналист «КП-Томск». Супруги Наталья и Владимир подробно рассказывают о том, как обнаружили отсутствие старшей дочери.

«Перед сном я проверила, как Ксюша собрала портфель, и попросила ее не сидеть долго с планшетом, выспаться перед школой. Бабушка примерно в полпервого ночи видела, что внучка все еще у себя в комнате с гаджетом. А в 6:30 мы встали на работу и обнаружили, что кровать Ксюши пуста. Уличная одежда на месте. Мы посмотрели за гаражом, спустились к речке, куда она могла бы сходить, где мы гуляли вместе. Прошли до магазина, до работы, на стадион, ее нигде нет. В 7:45 позвонили в полицию. Долго не могли понять, что она обула на ноги, но потом я обратила внимание, что мешок со школьной обувью пустой. То есть, она обулась в кроссовки. И она взяла с собой маркеры для рисования», - делится мама Ксении Наталья Глазкова.

Фото: Анна Ковалёва

Женщина показала, где в первый день поиска собака кинолога учуяла след. Девочка уходила из дома по этой дороге.

Фото: Анна Ковалёва

Метрах в 300 от дома находится трансформаторная будка, около которой следы оборвались. «Сюда привела собака и села рядом с этой будкой», - говорит Наталья.

Фото: Анна Ковалёва

Женщина еще много рассказывает о случившемся. Она выглядит заплаканной, но по голосу чувствуется – верит, что дочка найдется.

Фото: Анна Ковалёва

19:50

Темнеет. На выезде из села полиция проверяет весь транспорт.

Фото: Анна Ковалёва

Примерно через полчаса после отъезда журналиста Ксения обнимет своих родных. В 20:37 чат жителей Дзержинского буквально взорвется радостными сообщениями о возвращении девочки домой. Об установлении ее местонахождения сообщит Томская полиция, а отряд «ЛизаАлерт» опубликует долгожданное «Найдена, жива!».