В томском Ботаническом саду массово зацвели необычные сорта азалии

Специалисты вывели более 50 новых сортов цветов. Фото: Пресс-служба ТГУ

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета массово зацвели азалии, сообщили в пресс-службе вуза. Коллекция цветов здесь насчитывает более 140 сортов, в том числе украинской, немецкой, бельгийской, американской, латвийской и японской селекций.

По словам директора СибБС ТГУ с 2016 года в Ботсаду активно разводят новые виды томской азалии, уже получили более 90 гибридных линий от скрещивания разновидностей. Взошли свыше 450 сеянцев. Сотрудники оценили декоративные качества и отобрали 30 наиболее перспективных. В 2022-м исследования схем поддержали грантом проекта “Приоритет 2030”.

В середине марта одновременно зацвели 50 сортов азалий. Увидеть можно новые растения Кокетка, Дюймовочка, Голубь Мира, Буряк, Валентина Морякина, Жара, Звезда Давида, Нежная Принцесса, Оюна, Светлана Кузнецова, Вечная Память.

Азалии цветут до середины апреля. Посетить Ботанический сад можно во вторник, четверг, субботу и воскресенье.

Напомним, в Томской области на финансовую поддержку садоводов направят почти 10 млн рублей.