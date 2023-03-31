В Томской области за сутки 112 человек заразились коронавирусной инфекцией

За сутки выздоровели 11 065 россиян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оперативным данным, в Томской области за сутки, выявили 112 случаев заражения COVID-19. Госпитализировали 27 пациентов, 112 больных выздоровели, сообщили 31 марта на портале “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 165 772 факта инфицирования. Пошли на поправку 163 824 человек. Скончались 992 томича.

За сутки по стране зафиксировали 12 974 заразившихся. Госпитализировали 1 308 больных, выздоровели 11 065 россиян. 34 человека умерли.

Ранее о серьезных последствиях психологических травм рассказал томский психиатр Гарганеев.