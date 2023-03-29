О серьезных последствиях психологических травм рассказал томский психиатр Гарганеев

Необходимо вовремя обращаться за психологической помощью. Фото: Евгения ГУСЕВА

О последствиях посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) для томичей рассказал врач-психиатр Сергей Гарганеев. С заболеванием сталкиваются персоны, пережившие глубокое потрясение, которое оставило глубокий след в психике. Это реакция на сверхмощный раздражитель.

Например, после нападений преступников человек в обыденной жизни начнёт переживать даже из-за драки уличных кошек. Небольшая потасовка между животными может стать сильнейшим катализатором стресса.

Симптомами ПТСР являются повторное переживание ситуации, независимо от обстоятельств и времени суток (флешбэки), навязчивые воспоминания психотравмы - человек осознаёт ненормальность повторений проблемы в голове, но не может избавиться от неё. Против собственной воли он снова прокручивает неприятную ситуацию. При ПТСР возникают депрессии, нарушения сна, проблемы с приёмом пищи, колебания в настроении.

“Часто при проявлении симптомов расстройства люди не воспринимают корректно состояние, причиняя боль себе и другим”, - объяснил специалист “АиФ-Томск”.

Первые три месяца травмы - наиболее острая фаза. Человеку важна квалифицированная помощь. Сроки лечения ПТСР зависят от индивидуальности и своевременного обращения к доктору.

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