В Томской области стартует финал регионального этапа конкурса “Учитель года России”

По итогам определят пять суперфиналистов и одного абсолютного победителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 3 по 7 апреля в Томской области будут определяться лучшие учителя региона, которые будут бороться за звание «Учитель года России». Это одно из ключевых событий Года педагога и наставника, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Конкурс "Учитель года России" ежегодно проводит Министерство просвещения Российской Федерации.

В финал регионального этапа соревнований выйдут 25 учителей из разных муниципальных образований. Им предстоит пройти школьные этапы конкурса, в которых приняли участие 390 педагогов.

Состязание проведут в Томском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования, томских школах № 4, № 40 и школе «Перспектива», а также в Международном культурном центре ТПУ.

По итогам определят пять суперфиналистов и одного абсолютного победителя. Он получит право представлять Томскую область на всероссийском конкурсе, который состоится осенью 2023 года.

Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа пройдёт 7 апреля в 14:00 в Международном культурном центре ТПУ.

Напомним, качество строительства и оснащения новой томской школы на Демьяна Бедного проверил губернатор Мазур.