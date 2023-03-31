Губернатор Томской области поставил задачи представителям местных самоуправлений

Губернатор Владимир Мазур напомнил, что пользуется социальными сетями и следит за жалобами местных жителей. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

31 марта в Томске прошёл Съезд Совета муниципальных образований региона. На нём присутствовали главы городов, районов и сельских поселений, спикеры представительных органов местного самоуправления, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие открыл губернатор Владимир Мазур, который был избран на эту должность в сентябре 2022 года. Он подчеркнул, что качество жизни людей во многом зависит от эффективности работы муниципалитетов.

Губернатор обозначил приоритетные направления развития региона, среди которых - решение проблем дорог, ветхого и аварийного жилья,благоустройства, ЖКХ, доступности и качества здравоохранения, работы пассажирского транспорта. Он поручил актуализировать стратегию развития области с учетом потребностей населения и открытия новых производств и рабочих мест.

Владимир Мазур отметил, что Томская область планирует увеличить участие в федеральной программе “Комплексное развитие сельских территорий”, эффективно реализовывать национальные программы и привлечь федеральные средства.

Губернатор призвал глав муниципалитетов открыто и доступно общаться с жителями, проводить встречи и отвечать на вопросы онлайн. Он напомнил, что сам ведет социальные сети и получает обратную связь от людей. По мнению Мазура, власть должна не только объяснять собственные решения, но и быстро реагировать на проблемы людей.

Съезд Совета муниципальных образований Томской области - регулярное мероприятие, его проводят для обсуждения актуальных вопросов развития региона и координации действий органов исполнительной и представительной власти на разных уровнях.

Напомним, что изменится в жизни томичей с 1 апреля 2023 года.