Коммунальный мост в Томске ремонтируют с опережением графика

Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Подрядчик завершил демонтажные работы на поверхности Коммунального моста. До наступления устойчивого тепла ремонт будут вести под сооружением.

Как сообщили в мэрии со ссылкой на департамент капитального строительства, подрядная организация ООО «РСТ-Мост» с опережением графика завершила на Коммунальном мосту те работы, которые можно было проводить при отрицательных температурах. Дальнейший ремонт по техническим регламентам можно вести только с наступлением устойчивой теплой погоды.

- Подрядчик демонтировал перильное и барьерное ограждения, асфальтобетон, железобетон выравнивающего и защитного слоя, а также опоры освещения. С наступлением плюсовой температуры - ориентировочно в апреле, - начнут проводить армирование и заливку бетона, - сообщил руководитель департамента Арслан Садыков.

В настоящее время работы ведут под объектом. В частности, монтируют подмости - рабочие площадки на строительных лесах - для ремонта мостовых сооружений и их дальнейшей покраски. Обустраивают локальные очистные сооружения - для этого погружены шпунты для выемки грунта, устанавливают опалубку консольной части пролетного строения, а также опалубку и армирование шкафной стенки опоры №1 (эти работы выполнены на 60%), убирают технологическую ледовую дорогу к опорам.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже забетонировали шкафную стенку опоры №1, отремонтировали с 6-й по 8-ю опоры и подводную часть 4-й и 5-й. Общий процент готовности объекта оценивается в 54%. Здесь постоянно трудится 52 человека.

- Подрядчики делает все необходимое, чтобы завершить ремонт объекта раньше установленного срока, - отметил руководитель департамента.

Напомним, ремонт Коммунального моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок выполнения работ по условиям контракта - 15 декабря 2023 года.