Молодые томские ветеринары получат по 500 тысяч рублей

Молодые ветеринары смогут получить выплату 500 тысяч с 2024 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Молодым ветеринарам, которые работают в селах Томской области, будут выплачивать «подъемные» в размере 500 тысяч рублей. Такое решение приняли на заседании Законодательной Думы Томской области 30 марта. Программа поддержки ветеринаров будет работать по аналогии с «Земским доктором» и «Земским фельдшером».

«Рассчитывать на соцподдержку смогут ветеринары до 35 лет, после чего они будут обязаны отработать на селе не менее пяти лет. Также, чтобы претендовать на выплату, они должны быть работниками учреждений Государственной ветеринарной службы Томской области», - отмечают в пресс-службе облдумы.

Молодые ветеринары смогут получать выплату с 2024 года, для этого им нужно будет обратиться в Департамент ветеринарии Томской области.

Напомним, что благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2022 году в села Томской области трудоустроились 139 специалистов.