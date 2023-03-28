Тротуары в Томске сделают удобными для людей с инвалидностью

Тротуары обещают сделать удобными для людей с нарушением зрения и тех, кто передвигается на колясках Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томске планируют отремонтировать тротуары, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил департамент дорожной деятельности и благоустройства Томска. Для этого на тротуарах разместят плитку контрастного цвета с направляющим выпуклым рисунком, а также оборудуют занижения для свободного съезда на колясках.

«Мы учитываем мнение людей с особыми потребностями, укладываем тактильную плитку, которая помогает ориентироваться в пространстве людям с нарушением зрения, обязательно проверяем, чтобы съезд с тротуара на пешеходный переход был безопасным», - рассказал заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

В 2023 году тротуары обновят на участках пяти улиц Томска: Красноармейская, Киевская, Беринга, Алтайская и Дальне-Ключевская. Общая площадь работ – около 25 тысяч квадратных метров. А еще вдоль тротуаров сделают газон.

Также в данный момент объявлен аукцион по поиску подрядчика, который отремонтирует дороги в Томске.