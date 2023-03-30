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НовостиОбщество30 марта 2023 11:39

Губернатор Томской области дал поручения по организации детского летнего отдыха

На летнюю оздоровительную кампанию для детей потратят 350 миллионов рублей
Александра Тайбатрова
В регионе идет подготовка к летней оздоровительной кампании

В регионе идет подготовка к летней оздоровительной кампании

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Губернатор Томской области Владимир Мазур дал поручения по организации детского летнего отдыха. Планируется, что летом в различных лагерях смогут отдохнуть 45 тысяч детей, из которых 20 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации.

«Как сообщила комиссии начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева, в региональном реестре сегодня состоит 437 организаций отдыха детей и их оздоровления», - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Чтобы детский отдых был не только интересным, но и безопасным, готовность лагерей к сезону оценят контролирующие службы.

Напомним, что детям участников СВО путевки в летние лагеря планируют давать бесплатно.