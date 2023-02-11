В 2022 году в селах Томской области трудоустроили 139 «земских» медиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Томской области по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» трудоустроили 139 специалистов. В 2021 году на работу приняли лишь 211 медиков. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Лидирующие организации по привлечению специалистов по этим программам – Томская, Светленская, Колпашевская, Асиновская и Чаинская районный больницы», – уточнил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Андрей Наумов.

Среди трудоустроенных - 92 врача (терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи), а также 47 человек среднего медперсонала (фельдшеры, медицинские сестры). 28 участников программ – это молодые специалисты без опыта работы. Средний возраст трудоустроенных медиков - 40 лет, фельдшеров – 32 года.

Напомним, что в рамках трудоустройства по региональным программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медики должны отработать в селе не менее пяти лет. В качестве так называемых «подъемных» врач поучает 1 миллион рублей, а фельдшер – 500 тысяч рублей.

Читайте также Томичи пожаловались на нехватку пульмонологов и ревматологов