Сквер и мемориальную зону имени 166-й стрелковой дивизии оборудуют в Томске

Проект сквера Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в рамках федеральной программы “Формирование комфортной городской среды” в 2023 году благоустроят сквер и мемориальную зону имени 166-й стрелковой дивизии по улице Нахимова, 6. Подрядчиком стала организация “Армстрой”, с ними заключили муниципальный контракт на сумму 10,3 млн рублей. В 2022-м компания обустроила участок к Студгородке на Южной, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В парке проведут санитарную чистку зелёных насаждений, установят освещение, урны и парковую мебель, проложат тропинки с твёрдым покрытием в виде пятиконечной звезды и брусчатку, разобьют газоны и цветники. В дальнейшем возведут мемориальные стелы.

В 1939 году на месте сквера располагались казармы для военнослужащих. В 1941 году отсюда бойцы отправились на фронт, в июле участвовали в Смоленском сражении. В ожесточённых боях под Вязьмой погибла большая часть состава 166-й дивизии.

Напомним, ко Дню Победы в Томской области благоустроят памятные объекты.