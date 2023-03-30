Ко Дню Победы в Томской области благоустроят памятные объекты

Важные исторические объекты необходимо привести в порядок к 9 мая. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил главам муниципалитетов благоустроить памятные объекты, посвящённые годам Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе администрации региона.

В феврале и марте проанализировали состояние 378 постаментов. Как объяснила координатор федерального проекта “Историческая память” в области Яна Антоненко, в ряде случаев скульптурам необходим тщательный уход.

Губернатор отметил, что сохранение воинских мемориалов - долг и веление сердца. После потепления в городах и поселениях приступят к благоустроительным работам. Главам муниципалитетов могут помощь предприниматели, общественники и местные жители.

Ранее томский памятник любовнику оценил певец Олег Газманов.