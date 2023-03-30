В Томске проведут публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2022 год

Замечания и мнения можно подать письменно и в электронном формате. Фото: Ксения Высотина

14 апреля в 10:00 в зале заседаний Думы города Томска проведут публичные слушания. На заседании обсудят проект “Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования “Город Томск” за 2022 год”, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Желающие могут ознакомиться с программой в комитете по местному самоуправлению управления информационной политики и общественных связей администрации, библиотеках Муниципальной системы и на сайте томской администрации.

Замечания и мнения можно подать письменно по адресу улица Кузнецова, 28а, третий кабинет с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв - с 13:00 до 14:00. И по электронной почте на портале томской мэрии.

Предложения принимают до 13 апреля включительно. Заявления о выступлении - до 9 апреля по тем же адресам.

Напомним, в Томской области проведут форум по корпоративному экологическому волонтерству.