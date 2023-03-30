В Томской области проведут форум по корпоративному экологическому волонтерству

Целью мероприятия служит объединение организаций субъекта России в отраслевой координационный совет. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

7 апреля в Томской области пройдёт масштабный форум по развитию экологического волонтёрства в коллективах, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Целью мероприятия служит объединение организаций субъекта России в отраслевой координационный совет. В нём примут участие более 300 человек - руководители и экологи промышленных предприятий, представители областной и муниципальной власти, ОГБУ “Облкомприрода”, студенты, педагоги и общественники.

Федеральные эксперты обсудят формирование и развитие корпоративного экологического волонтёрства, Координационного совета экологический предприятий. В дальнейшем участники планируют действовать совместно для обмена опытом и реализации инициатив.

“Цель форума – объединить экологически ответственные организации региона в единую волонтёрскую команду. Такой запрос сегодня есть как на уровне Томска, так и муниципалитетов. Мы готовы обсуждать и продвигать эту инициативу, чтобы совместно решать кластерные экологические проблемы, которых в регионе немало”, — отметила директор “Облкомприроды” Юлия Лунева.

Во время “Открытого микрофона” можно получить профессиональный ответ экспертов, пожаловаться на проблему и предложить идеи для развития.

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