Томичам доступно внесение оплаты за использование лесов через QR-код

По щтрих-коду можно оплатить квитанцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент лесного хозяйства Томской области сделал проще процесс оплаты счетов для физических лиц. Теперь для перевода средств можно отсканировать QR-код на документе.

Для погашения денежной услуги юридическим лицам доступен сервис по номеру уникального идентификатора начислений (УИН). Средства отправляют через электронный сервис на портале Госуслуг и по квитанции через оператора.

Специалисты обращают внимание на актуальность номера УИН для избежания ошибок и начисления пени.

Напомним, томичам с 1 апреля на 3,3% проиндексируют социальные пенсии.