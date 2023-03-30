Томичам доступно внесение оплаты за использование лесов через QR-код

По щтрих-коду можно оплатить квитанцию.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Департамент лесного хозяйства Томской области сделал проще процесс оплаты счетов для физических лиц. Теперь для перевода средств можно отсканировать QR-код на документе.
Для погашения денежной услуги юридическим лицам доступен сервис по номеру уникального идентификатора начислений (УИН). Средства отправляют через электронный сервис на портале Госуслуг и по квитанции через оператора.
Специалисты обращают внимание на актуальность номера УИН для избежания ошибок и начисления пени.
Напомним, томичам с 1 апреля на 3,3% проиндексируют социальные пенсии.