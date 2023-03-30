11-летний мальчик попал под колеса Kia на улице Сибирской в Томске

Полиция ищет очевидцев данного ДТП. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске 29 марта на улице Сибирской 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля Kia Mohave на пешеходном переходе. Ребенка доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 29 марта около 18:45 на улице Сибирской, 115.

«Автомобилем Kia Mohave, под управлением 59-летней женщины, совершен наезд на ребенка-пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

В результате ДТП 11-летний мальчик с травмами доставлен в больницу.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 102, каб. 103, телефон 8 (3822) 794-693.

Напомним, в Томском районе продолжаются поиски пропавшей 13-летней девочки, которая ушла из дома в ночь на 29 марта и не вернулась.