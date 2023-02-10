«Ученые знают все мировые заговоры»: как томский ученый превращает пластик в металл и почему некоторые относятся к науке с опаской

Максим на рабочем месте. Фото: предоставлено героем публикации

Как выбрать свой путь в науке, когда вокруг столько альтернатив? С таким барьером столкнулся Максим Криницын, когда еще учился в университете. Многогранная наука физика, к которой он проникся всем сердцем, стала для него делом всей жизни, ведь сейчас он сотрудник отдела инновационных программ и проектов научного управления ТГУ. Об образе современного ученого в проекте Сибфм Group «Будущее за молодыми учеными Томска».

Максим родился и вырос в Томске. Уже в школе он понял, что хочет заниматься наукой, ведь она совмещает в себе познание и изменение окружающего мира.

«Оставалось только определиться с более узким направлением в науке. В школе выбор сузился до физики, в чем по большей части заслуга моих школьных учителей и репетиторов», - рассказал Максим.

От учителя, по мнению молодого ученого, зависит очень многое в формировании личности человека, при условии, если преподаватель не только дает знания, но и может увлечь своим предметом. Если эти два фактора совпадают, то дальше обучающийся сам погружается в предмет и расширяет свой кругозор самостоятельно. Эта черта характера остается с ним уже на всю жизнь.

Традиционное «утепление» Татьяны. Фото: предоставлено героем публикации

Путь к науке лежал через бакалавриат физического факультета ТГУ, но нехватка инженерных знаний, которые были так необходимы для работы, привели молодого физика в Томский политехнический университет.

«Там же в дальнейшем я закончил аспирантуру, параллельно занимаясь научной работой в Институте физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН в академгородке. Такие переходы пошли только на пользу, потому что позволили расширить кругозор, завести новые знакомства и получить новые навыки», - уточнил наш герой.

Уже в университете Максим встал на перепутье, которое в конечном итоге определило его дальнейшую жизнь.

«Поскольку физика - это очень многогранная наука, то в университете мне предстояло определиться с еще более узкой специальностью. В итоге я понял, что ближе всего мне физика твердого тела и материаловедение в целом, чем я и занимаюсь, с тех пор и по сей день», - вспоминает Максим.

Вручение Премии законодательной думы Томской области. Фото: предоставлено героем публикации

Путь к этому направлению сопровождали различные задачи из разных областей и общение с учеными. Молодой ученый считает, что в этом вопросе важна открытость. Возможность для будущего сотрудника посетить лабораторию, познакомиться с оборудованием, увидеть работу изнутри дает более полную картину будущей работы.

Причем альтернатив в выборе профессии у Максима не было, а вот в выборе специальности – предостаточно. Развитие в разных направлениях дали навыки, которые пригодились в дальнейшей работе.

«Вообще, в науке не стоит зацикливаться на одном направлении – ученый должен быть разносторонне развитым. Необходимы как узкие навыки, связанные со специальностью, так и навыки из смежных сфер, а также в целом широкий кругозор», - посоветовал Максим.

Тяга к новому у Максима остается и после работы. Он активно пробует новые активности: скалолазание, футбол, сноуборд, катание на квадроцикле, прыжки с парашютом, шахматы.

Отношение у родственников и друзей к профессии Максима сугубо положительно, хотя у многих из них в голове сформирован стереотипный образ советского ученого из какого-нибудь НИИ, что далеко от правды. Объяснить, чем занимаются молодые светила науки в настоящее время довольно сложно, а представить еще сложнее. Из-за этого профессию окутывает легкая вуаль тайны.

Максим с дочерью в Шерегеше. Фото: предоставлено героем публикации

«Пока ни разу не встречал какого-то неуважительного или неодобрительного отношения в связи с профессией, но иногда относятся с опаской, ведь «ученые знают все мировые заговоры и могут изобрести что-то страшное», - высказал свои мысли физик.

Сейчас Максим вместе коллегами продолжает научную работу в Институте физики прочности и материаловедения, занимается проектом для разработки фидстоков для технологии 3D-печати. Это гранулированный пластик, который наполнен металлическим или керамическим порошками. После формования из изделия убирается пластик, а на выходе получается цельное металлическое или керамическое изделие. Причем, это может быть все что угодно – от сувенирной продукции до деталей для различных отраслей машиностроения.

«Фидстоки сейчас очень востребованы в различных отраслях машиностроения, особенно после ухода иностранных поставщиков с Российского рынка. Подтверждается актуальность работы в частности тем, что разработку фидстоков поддерживает Российский научный фонд и программа Приоритет 2030», - пояснил мужчина.

Максим на выставке RusPlast. Фото: предоставлено героем публикации

Большое количество научных специалистов самых разных направлений на относительно небольшой территории делают томскую науку уникальной в мировом масштабе, считает Максим Криницын. Студенты областного центра наполнены энергией и пытливостью, без которых невозможен прогресс в науке. Необходимо убирать барьеры между специалистами разных областей, ведь значимые открытие создаются на стыке наук.

«Одним из благоприятных шагов на пути к этому я считаю создание Большого университета – если всё сработает как надо, то это будет хорошим шагом на пути укрепления Томской науки», - заявил Максим.

Максим продолжает стремиться к созиданию и привнесению чего-то нового в мир, и ни разу не пожалел о выборе профессии. Его мечта, чтобы разработка фидстоков помогла решить множество проблем в разных сферах, чему он намерен поспособствовать.