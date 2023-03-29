Возле новой школы на Демьяна Бедного сделают тротуар до 30 июля

Жители просят сделать тротуар на Демьяна Бедного уже давно. Фото: скриншот видео из Телеграм-канала В. Мазура

Власти города до 30 июля обустроят тротуар возле новой школы на улице Демьяна Бедного в Томске. Такое поручение дал губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе личного приема граждан.

К губернатору на прием пришла жительница Томска, которая с 2017 года добивается обустройства тротуара на улице Демьяна Бедного.

«Проблема безопасности в этом месте вырастает кратно связи со сдачей новой школы на 1100 мест», - написал губернатор в своем канале.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер сообщил, что сейчас идет подготовка к заключению контракта, и обозначил конкретные сроки обустройства тротуаров по улице Демьяна Бедного – до 30 июля.

Напомним, что новая школа на Демьяна Бедного получила заключение о соответствии проектной документации.