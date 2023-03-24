Заключение о соответствии документации получила новая томская школа на Демьяна Бедного

Осенью 2023 года в школе планируют начать занятия. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Зданию общеобразовательной школы по улице Демьяна Бедного, 8 в Томске инспекция государственного строительного надзора выдала заключение о соответствии проектной документации. Объект построили по программе “Современная школа” нацпроекта “Образование”, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Осенью 2023 года в школе планируют начать занятия. В ней выделили места для 1 100 учеников и создали условия для маломобильных граждан. Важным современным оборудованием оснастили классы, столовую, актовый, хореографический и спортивный залы, медицинский блок, библиотеку, лаборатории.

Заказчик нового образовательного учреждения - департамент капитального строительства томской администрации. Возведением занималось строительно-монтажное управление Томской домостроительной компании (СМУ ТДСК).

Ранее в Томске завершили строительство школы по улице Демьяна Бедного.