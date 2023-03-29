Томичам назвали пять вредных привычек, мешающих похудению

Доктор посоветовала не использовать диеты по быстрому сбросу веса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие томичи после затяжных морозов хотят показать на пляже стройное и подтянутое тело. Весной начинается активный процесс сбрасывания лишнего веса. О вредных привычках, мешающих обрести фигуру мечты, рассказала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Томской области Наталия Коротких.

По словам эксперта, малоподвижный образ жизни замедляет процессы метаболизма. При отсутствии возможности физических тренировок, необходимо регулярно гулять - на работу и домой, в обеденное время. Ходьба регулирует эмоциональный фон и помогает бороться со стрессами.

Ещё одна нехорошая привычка - плохой сон. Поздно ложиться и рано вставать увеличивает риск ожирения, инсульта и инфаркта. Находиться в стране грёз необходимо не менее восьми часов в сутки.

Пропуск обеда или завтрака замедляет жиросжигание. Однако именно первый приём пищи питает организм энергией и запускает метаболизм.

Во время просмотра фильмов и сериалов за едой человек не осознаёт количество съеденного. Это может стать причиной лишнего веса.

По словам доктора, неправильно заменять ужин фруктами.

“Вечером метаболизм замедляется, а физическая активность снижается. Если перед сном вы будете есть фрукты, то организм не успеет переработать фруктозу и клетчатку, что может привести к жировым отложениям”, - объяснила Наталья Коротких.

Доктор посоветовала не использовать диеты по быстрому сбросу веса. Во время такого питания организм постоянно мучает чувство голода. А после экстренного похудения вес возвращается обратно.

Ранее департамент здравоохранения Томской области проверил информацию об огромной очереди в ОКБ.