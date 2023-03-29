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НовостиОбщество29 марта 2023 8:42

Томичам назвали пять вредных привычек, мешающих похудению

Почему нельзя ужинать фруктами, рассказала диетолог
Дарья Черникова
Доктор посоветовала не использовать диеты по быстрому сбросу веса.

Доктор посоветовала не использовать диеты по быстрому сбросу веса.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие томичи после затяжных морозов хотят показать на пляже стройное и подтянутое тело. Весной начинается активный процесс сбрасывания лишнего веса. О вредных привычках, мешающих обрести фигуру мечты, рассказала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Томской области Наталия Коротких.

По словам эксперта, малоподвижный образ жизни замедляет процессы метаболизма. При отсутствии возможности физических тренировок, необходимо регулярно гулять - на работу и домой, в обеденное время. Ходьба регулирует эмоциональный фон и помогает бороться со стрессами.

Ещё одна нехорошая привычка - плохой сон. Поздно ложиться и рано вставать увеличивает риск ожирения, инсульта и инфаркта. Находиться в стране грёз необходимо не менее восьми часов в сутки.

Пропуск обеда или завтрака замедляет жиросжигание. Однако именно первый приём пищи питает организм энергией и запускает метаболизм.

Во время просмотра фильмов и сериалов за едой человек не осознаёт количество съеденного. Это может стать причиной лишнего веса.

По словам доктора, неправильно заменять ужин фруктами.

“Вечером метаболизм замедляется, а физическая активность снижается. Если перед сном вы будете есть фрукты, то организм не успеет переработать фруктозу и клетчатку, что может привести к жировым отложениям”, - объяснила Наталья Коротких.

Доктор посоветовала не использовать диеты по быстрому сбросу веса. Во время такого питания организм постоянно мучает чувство голода. А после экстренного похудения вес возвращается обратно.

Ранее департамент здравоохранения Томской области проверил информацию об огромной очереди в ОКБ.