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НовостиОбщество29 марта 2023 9:26

За сутки в Томской области выявили 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией

117 пациентов пошли на поправку
Дарья Черникова
За сутки госпитализировали 968 россиян.

За сутки госпитализировали 968 россиян.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оперативным данным, в Томской области за сутки, выявили 87 случаев заражения COVID-19. Госпитализировали 18 пациентов, 117 больных выздоровели. Один человек умер, сообщили 29 марта на портале “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 165 576 фактов инфицирования. Выздоровели 163 559 человек. Скончались 992 томича.

За сутки по стране зафиксировали 11 128 заразившихся. Госпитализировали 968 россиян, выздоровели 12 597 пациентов. 33 человека умерли.

Напомним, Роспотребнадзор отменил введенные из-за ОРВИ ограничения в Томской области.