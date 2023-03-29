Роспотребнадзор отменил введенные из-за ОРВИ ограничения в Томской области

В регионе отменили ограничения введенные из-за ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области сняли ограничительные меры в медицинских и соцучреждениях региона, которые были введены из-за гриппа и ОРВИ, следует из размещенного на сайте Роспотребнадзора постановления главного санитарного врача региона Ольги Пичугиной.

Напомним, в декабре 2022 года из-за активного распространения ОРВИ и гриппа в Томской области ограничили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

«Отменить с 28 марта 2023 года действие постановления главного государственного санитарного врача по Томской области от 21 декабря 2022 года "О мероприятиях по предупреждению распространения гриппа и острых респираторных инфекций на территории Томской области», – сообщается в постановлении.

По данным регионального Роспотребнадзора, ситуация с ОРВИ в Томской области стабилизировалась. За последний месяц заболеваемость снизилась на 36,7% – с 87,4 на 10 тысяч населения до 55,3.