Томская прокуратура оштрафовала организацию на 40 млн рублей за коррупцию

На расчётный счёт общества в 200 млн рублей в суде наложили арест. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В прокуратуре Советского района Томска провели проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в региональном ведомстве. В 2020 году представитель компании “Софтлайн проекты” в интересах юридического лица и от его имени устно гарантировал руководителям двух организаций составить фиктивный договор на оказание логистических услуг и передать 8 млн рублей в виде коммерческого подкупа.

Фигурант предложил фирмам не подавать заявки и не предлагать уменьшение стоимости контракта во время проведения электронного аукциона о поставке оборудования. Таким образом “Софтлайн проекты” стали главными кандидатурами и одержали победу в торгах.

В отношении организации прокурор возбудил административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Компании назначили штраф в 40 млн рублей. На расчётный счёт общества в 200 млн рублей в суде наложили арест.

В суде рассматривают уголовное дело в отношении лиц, получивших нечестное вознаграждение. В отношении фигуранта расследование ещё не завершили.

Напомним, дело экс-замгубернатора Томской области Гурдина перенесли в Верховный суд.