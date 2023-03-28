Департамент здравоохранения Томской области проверил информацию об огромной очереди в ОКБ

Очередь образовалась из-за некорректно организованной записи к специалистам Фото: Иван МАКЕЕВ

Департамент здравоохранения Томской области отреагировал на сообщения о том, что утром в понедельник, 27 марта, в поликлинике Томской областной клинической больницы собралась огромная очередь из пациентов. «КП-Томск» писала, что люди жаловались на столпотворение и отсутствие возможности записаться к нужному врачу по телефону.

Комиссия департамента здравоохранения выехала на место, чтобы провести проверку. Было установлено, что очередь образовалась из-за некорректно организованной записи на прием к врачу.

«Главному врачу ТОКБ Николаю Зенкину поручено организовать ежедневную запись к врачам, оказывающим медицинские услуги в амбулаторных условиях. Если свободных талонов не будет, необходимо обеспечить предварительную запись на прием к специалистам и информировать пациентов о том, что талоны появились. Если гражданин не смог дозвониться в регистратуру, ему должны перезванивать из контакт-центра ТОКБ», - подвели итоги проверки в Департаменте здравоохранения.