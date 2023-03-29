В Томской области ожидается резкое похолодание до -21°С

Фото: Анна Ковалёва

О резком понижении температуры воздуха в регионе предупредил начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Волков. На сегодняшнем заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности он дал подробный прогноз погоды на ближайшие 10 дней.

«Сегодня в ночь будет существенное похолодание. С 30 по 3 апреля ожидается понижение температуры воздуха ночью до -11…-16°С, по северным районам до -21 градуса. Днем -3…-8°С, по западу до +2. Небольшие осадки. С 4 по 7-е температура воздуха ночью -3…+ 2°С, днем от +3 до +8°С», - рассказал Волков.

Начальник томского ЦГМС также добавил, что в отдельные дни ожидаются дожди, ночью - с мокрым снегом.

Читайте также Штормовое предупреждение объявили в Томске