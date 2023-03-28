Штормовое предупреждение объявили в Томске

Ожидаются резкие порывы ветра. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Томского Гидрометцентра, днём 29 марта и ночью 30 в городе прогнозируют резкое снижение температуры и умеренный дождь, переходящий в снег.

Ожидается гололедица, порывы ветра 17-22 метра в секунду. В пресс-службе администрации отметили, что в Томске объявили штормовое предупреждение.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности - двигаться по дороге с разрешённой скоростью, не находиться вблизи линий электропередач, слабо закреплённых конструкций и деревьев.

Напомним, 28 марта томичей ожидает аномально теплая погода до +11 градусов.