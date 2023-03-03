Добровольцы поискового отряда “ЛизаАлерт” в феврале нашли 18 пропавших томичей

Фото: поисковый отряд “ЛизаАлерт” Томской области

Поисковый отряд “ЛизаАлерт” Томской области опубликовал статистику за февраль 2023 года. За 28 дней к добровольцам обратились местные жители с 21 заявкой о пропавших в регионе их близких. Живыми обнаружили 18 томичей. Два запроса пока не подтвердили.

Поиски одного исчезнувшего томича продолжаются. Волонтёры беседуют со свидетелями, распространяют ориентировки и разыскивают следы пропавшего.

Сообщения о просьбе помочь найти близкого добровольцы принимают на официальном сайте по телефону круглосуточной горячей линии 8 (800) 700-54-52.

Напомним, пропавшего 11-летнего мальчика нашли в Северске 23 февраля.