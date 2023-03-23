Многодетные семьи Томской области могут получить 300 тысяч рублей вместо земельного участка

Средства перечислят один раз томичам, вставшим на учёт до 1 марта 2023 года. Фото: Даниил ОПАРИН

Депутаты комитета по труду и социальной политике обсудили законопроект, позволяющий предоставлять многодетным семьям 300 тысяч рублей вместе земельного участка. Инициатива может быть актуальна для районов, в которых заканчиваются свободные участки, сообщили в пресс-службе Законодательной думы Томской области.

По закону “О земельных отношениях” в регионе, граждане с тремя несовершеннолетними детьми и более могут получить в собственность бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства. За три года участки выдали 229 семьям, более 1 140 стоят на учёте. В прокуратуре предложили принять закон, позволяющий людям заменить территорию денежной выплатой.

Деньги перечислят один раз томичам, вставшим на учёт до 1 марта 2023 года. Сумма составит 300 тысяч рублей. Муниципалитеты могут самостоятельно решать - поддержать ли инициативу. Из областного бюджета выделят софинансирование в 95%. Таким образом нуждающиеся сами смогут выбрать, что им важнее - земля или дополнительные средства.

По словам спикера Оксаны Козловской, в других регионах выплаты составляют от 130 до 250 тысяч. Многие соглашаются на компенсацию и приобретают на эти деньги садовые участки для занятий подсобным хозяйством.

Единовременное пособие можно потратить на собственное усмотрение. Закон вступит в действие с 1 января 2024 года. Законопроект планируют доработать и подготовить ко второму чтению в мае.

Напомним, многодетные семьи из Томской области могут получить удостоверение.