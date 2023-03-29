СК возбудил уголовное дело на полицейского из Томска за взятку в 15 тысяч рублей

В Томске возбудили уголовное дело в отношении полицейского. Фото: Ксения Высотина

В Томске следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего участкового полиции, который был задержан за взятку в размере 15 тысяч рублей, сообщает СУ СК по Томской области.

Напомним, ранее пресс-служба регионального УМВД сообщала о том, что в Томске сотрудник одного из подразделений полиции получил взятку. Его отстранили от службы. Материалы были переданы в следственные органы.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного ОУУПиПДН ОМВД России по Кировскому району. Он заподозрен в совершении преступления по статье «Получение взятки».

«По предварительным данным, накануне подозреваемый получил от жителя Томска взятку в виде денежных средств в размере 15 тысяч рублей за непроведение в отношении него проверки», – сообщили в СК.

Речь идет о проверке, предусмотренной по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Подозреваемого задержали. С ним проводятся следственные действия. Правоохранительные органы решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.