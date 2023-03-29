Сотрудника полиции в Томской области заподозрили в получении взятки

Сотрудника томской полиции отстранили от службы за взятку.
Фото: Ксения Высотина
В Томской области сотрудник одного из подразделений полиции получил взятку, в настоящее время его отстранили от службы. В региональном УМВД организована служебная проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками отдела розыскной части собственной безопасности УМВД России по Томской области совместно с коллегами из УФСБ России по Томской области выявлен факт противоправного деяния», – говорится в сообщении.
По данным полиции, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции получил незаконное денежное вознаграждение. В настоящее время его отстранили от службы.
Материалы направлены для принятия процессуального решения в следственные органы.
В региональном УМВД проводят служебную проверку. В случае установления вины полицейского он будет уволен из ОВД и понесёт наказание по закону, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.