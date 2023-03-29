Сотрудника полиции в Томской области заподозрили в получении взятки

Сотрудника томской полиции отстранили от службы за взятку. Фото: Ксения Высотина

В Томской области сотрудник одного из подразделений полиции получил взятку, в настоящее время его отстранили от службы. В региональном УМВД организована служебная проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками отдела розыскной части собственной безопасности УМВД России по Томской области совместно с коллегами из УФСБ России по Томской области выявлен факт противоправного деяния», – говорится в сообщении.

По данным полиции, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции получил незаконное денежное вознаграждение. В настоящее время его отстранили от службы.

Материалы направлены для принятия процессуального решения в следственные органы.

В региональном УМВД проводят служебную проверку. В случае установления вины полицейского он будет уволен из ОВД и понесёт наказание по закону, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.