Оглохшему псу томские ветеринары удалили внутренности уха из-за гноя в голове

Дик. Фото: Приют для собак "Дог Хаус" город Томск, "ВКонтакте".

Томские ветеринары сделали сложную операцию псу Дику по удалению внутренности уха из-за гноя в голове. По словам волонтёра приюта “Дог Хаус” Натальи Севостьяновой, за жизнь питомца боролись более двух месяцев. Хирургическое вмешательство завершилось успешно. За Диком наблюдают врачи. До воскресенья ему предстоит реабилитация.

Добровольцы забрали собаку из семьи - хозяева не ухаживали за псом. Из-за плохих условий проживания у него начался отит, переросший в осложнения и глухоту. Откачать гной ветеринары не смогли, так как болезнь уже начала прогрессировать. Наталья Севастьянова объяснила, что подобных операций постояльцам “Дог Хауса” ранее не делали.

“После реабилитации пса приютят новые хозяева - Евгения и Кирилл. Они взяли в нашем приюте сразу двух собак - Багиру и Дика. Первой восемь лет, а спасённому питомцу - четыре года. Багира уже ждёт товарища в новом доме”, - рассказала волонтёр “АиФ-Томск”.

Девушка поблагодарила друзей и помощников приюта. Они помогают обрести собакам крыш над головой и питание.

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