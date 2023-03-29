Кинолог рассказала томичам, как справляться с весенним обострением у собак

Особую осторожность следует проявлять владельцам собак декоративных пород. Фото: Оксана ЗУЙКО

Весенняя агрессивность и повышенная активность у собак может возникать из-за авитаминоза и простуд. В это же время происходит изменение гормонального фона, обостряется половое влечение. По словам кинолога и специалиста по зоопсихологии Алёны Ореховой, с таянием снега запахи начинают ощущаться острее. Псы чувствуют метки сородичей и стараются побежать к ним, утягивая хозяев во время прогулок.

В некоторых других собаках они видят конкурентов, поэтому могут вести себя враждебно. Отпускать животное на самовыгул весной не стоит. Гулять с питомцем необходимо только на поводке и крепко держать его. Крупным собакам лучше надевать намордник.

“Особую осторожность следует проявлять владельцам собак декоративных пород. Весной они нередко становятся объектом нападения бездомных и домашних псов, гуляющих без поводка. Недавно на набережной спаниель без всякой причины напал на французского бульдога. Хозяин первого кобеля привёл его ко мне на курсы коррекции поведения. Со второй собакой ничего страшного не произошло”, - рассказала Алёна Орехова “МК в Томске”.

В рацион четвероногого товарища важно включать витаминный комплекс и увеличивать количество корма на 15-20%. Таблетку лучше мелко раскрошить и добавить в миску. Псу понравится запах и он не заметит в обеде лишних ингредиентов.

Весной необходимо проставить все прививки и позаботиться об антиклещевой профилактике. Наиболее эффективное средство - лекарства. Некоторые препараты действуют 45 дней, затем курс повторяют, так как к лету нападения кровососов учащаются.

Напомним, волонтеры в Томске спасли оглохшего пса с запущенным гнойным отитом.