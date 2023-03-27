Волонтеры в Томске спасли оглохшего пса с запущенным гнойным отитом

После того, как пес пойдет на поправку, его отправят в новую семью. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Волонтеры приюта «Дог Хаус» в Томске спасли пса Дика, который оглох из-за запущенного отита. Они забрали его у владельцев, которые не занимались лечением пса. Об этом АиФ-Томск рассказала волонтер приюта Наталья Севостьянова.

«Мы нашли Дику новых владельцев. Сейчас ему предстоит сложная операция. Запущенный отит перетек в абсцесс. И чтобы спасти Дика, ему удалят внутренности больного уха и барабанную перепонку. Такие операции у наших питомцев еще не проводились», - отметила Наталья.

Операция довольно серьезная, и пока неизвестно, сколько времени на нее уйдет. Ухо при этом сохранят, так что со стороны Дик ничем не будет отличаться от других собак. После того, как пес пойдет на поправку, его отправят в новую семью. Кстати, эти люди уже забирали из приюта «Дог Хаус» собаку – Багиру, а скоро возьмут на себя заботы и о Дике.

Ранее КП-Томск рассказывала, что приюты для животных в городе переполнены, и сюда берут только больных животных, которым нужна экстренная помощь.