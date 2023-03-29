Томич пытался контрабандой отправить в Китай награды времен Великой Отечественной войны

Регалии являются исторической и культурной ценностью. Фото: Федеральная таможенная служба РФ

Кемеровские таможенники предотвратили контрабанду пяти орденов Красной звезды и ордена Великой Отечественной войны. Государственные награды, на сумму свыше 330 тысяч рублей, житель Томска пытался по почте отправить в Китай.

Преступление выявили совместно сотрудники Центральной почтовой таможни и Главное управление по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России, сообщили в пресс-центре ведомства.

Предположительно, почётные знаки изготовили в 1945 году. Фото: Федеральная таможенная служба РФ

Регалии являются исторической и культурной ценностью. Согласно экспертизе, ориентировочно их выпустили в 1945 году. Орден из золота и серебра вручали за храбрость, мужество и стойкость в боях. Отличительный знак Красной звезды - одна из высших наград СССР.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей. Злоумышленника могут лишить свободы сроком от трёх до семи лет и присудить штраф в миллион рублей. Следствие продолжается.

Напомним, томские телефонные мошенники пойдут под суд за хищение 2,5 млн рублей у пенсионеров.