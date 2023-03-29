Почти 6 млн рублей направили на ремонт дорог холодными смесями в Томске

Рабочие укладывают до 5 тонн материала в сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске на ремонт дорог холодными смесями выделили почти 6 млн рублей. Рабочие укладывают до 5 тонн материала в сутки. Работы будут вести весь апрель. Об этом сообщил журналистам замначальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Антон Кемеров.

Он отметил, что в ночную смену рабочие отрабатывают от 3 до 5 тонн материала. По контракту необходимо уложить около 170 тонн. Ремонт дорог с применением холодных смесей будет проводиться весь апрель.

На данный момент рабочие уже залили дороги на улицах Континентальной, Учебной, Степановской, проспектах Ленина и Мира. Всего на работы направлено 5,96 миллиона рублей. Подрядчиком является компания «Экодор».

Напомним, ранее в Томске начали проводить дорожные работы холодными смесями. Специалисты анализируют жалобы томичей на разные участки дорог, выезжают на место для оценки ситуации и направляют рабочих для проведения оперативного ремонта.