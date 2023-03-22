На томских улицах начался дорожный ремонт

Холодными смесями отремонтируют дороги во всех районах Томска. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В областном центре начали проводить дорожные работы холодными смесями. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Томска со ссылкой на департамент дорожной деятельности и благоустройства Томска. Сотрудники департамента анализируют жалобы томичей на разные участки дорог, выезжают на место для оценки ситуации и направляют рабочих для проведения оперативного небольшого ремонта.

Так, холодными смесями уже заделали небольшие выбоины и трещины на улицах Континентальной, Учебной, Степановской, проспектах Ленина и Мира. Аналогичный ремонт пройдет во всех районах города. Стоит отметить, что вышеуказанная технология может применяться, когда дороги очистились от снега, но на улице еще довольно прохладно.

- Погода уже позволяет ремонтировать небольшие дефекты на тех дорогах, где это необходимо. Улицы города мы объезжаем постоянно, фиксируем места, где ямы и выбоины могут привести к авариям, и направляем туда бригаду, - рассказал начальник городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович.