В Чаинском районе Томской области назначен новый глава местной администрации

Александр Костарев возглавил Чаинский район. Фото: Телеграм-канал А. Костарева

В Чаинском районе Томской области назначили нового руководителя местной администрации. Должность занял Александр Костарев, который с 2006 по 2023 годы был заместителем главы Парабельского района.

«Обещаю, что каждое решение, каждый поступок будет продиктован заботой о благе людей. Намерен на этом нелегком посту сохранять стойкость духа, быть последовательным и упорным в достижении поставленных целей для реализации планов социально-экономического развития Чаинского района!» - написал новый глава Чаинского района в своем Телеграм-канале.

Церемония вступления должность состоялась 28 марта 2023 года.

Напомним, что губернатор Томской области поручил главам всех городов и районов гулять пешком по своим территориям и проверять, насколько хорошо там убирают снег.