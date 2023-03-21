В Томске ищут подрядчика для ремонта городских дорог по нацпроекту

После основных работ восстановят благоустройство, газоны, остановки и пешеходные зоны. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Власти Томска объявили аукционы по отбору подрядчиков на выполнение ремонта улиц, вошедших в национальный проект «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Согласно условиям контракта, гарантия на дорожное полотно составит пять лет, на ремонт обочин - один год, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточним, комплексный ремонт дорожного полотна планируют провести на участках улиц Беринга, Клюева, Дальне-Ключевской, а также на Красноармейской (от Кирова до Красноармейской, 123а), Алтайской (от Л. Толстого до Елизаровых) и Киевской (от Фрунзе до Сибирской). Отремонтируют и участок трассы Томск–Мариинск - от конца Иркутского тракта до 4,8 километра.

Как стало известно, здесь заменят асфальт, причем по всей ширине проезжей части. Частично отремонтируют тротуары и заменят бортовой камень, установят люки инженерных коммуникаций и обновят дорожную разметку. После основных работ восстановят благоустройство, газоны, остановки и пешеходные зоны.

Напомним, в 2023 году в областном центре в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать семь участков дорог общей площадью 153 тыс. кв. м. На эти цели выделено около 900 млн рублей, из которых более 300 млн из городского бюджета, а остальная часть - из областного.

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