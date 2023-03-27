Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 марта 2023 4:01

В томской ОКБ собралась огромная очередь перед регистратурой

Очевидцы поделились видео с места
Ксения Высотина

В Томске в поликлинике ОКБ собралась большая очередь в регистратуру. Один из очевидцев снял на видео обстановку в больнице.

"Это просто кошмар. Народу человек 30, не меньше", - пишет свидетель в паблике "Регион-70".

Кто-то из томичей также пишет в комментариях, что пытались записаться к врачу по телефону, однако в регистратуре не отвечают.

"Пока пыталась записаться к дерматологу, срок действия направления закончился. И по телефону тоже нереально. Только через регистратуру", - делятся жители Томска своими историями в комментариях под видео.

Кто-то также отмечает, что испытывает сложности при записи через электронную регистратуру.

Интересное