За сутки в Томской области зарегистрировали 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Госпитализировали 15 пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

По оперативным данным, в Томской области за сутки, выявили 95 заразившихся COVID-19. Госпитализировали 15 человек, 75 пациентов выздоровели, сообщили 28 марта на портале “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 165 489 случаев инфицирования. Выздоровели 163 442 больных. Скончался 991 томич.

За сутки по стране зафиксировали 8 447 заразившихся. Госпитализировали 1 604 россиянина, выздоровели 11 013 пациентов. 37 человек умерли.

Напомним, в Томской области зарегистрировано почти 20 случаев кори.