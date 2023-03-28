В Томской области зарегистрировано почти 20 случаев кори

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В Томской области продолжают фиксировать заболевания корью. На данный момент в регионе заразились 19 человек, сообщил представитель областного Роспотребнадзора журналисту "КП-Томск".

"На сегодня в регионе зарегистрировано 19 подтвержденных случаев кори, 8 из которых взрослые и 11 детей. В настоящее время в регионе проводятся мероприятия по пересмотру прививочного статуса граждан, составление списков на вакцинацию", - рассказывают специалисты.

Уточняется, что на данный момент проведены встречи с представителями ВУЗов, СУЗов, здравоохранения, социальной сферы. На 31 марта запланирована встреча с родительским сообществом по вопросам вакцинации и важности этой профилактической меры.

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