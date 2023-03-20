«Корь может привести к слепоте»: томский медик рассказала о возможных осложнениях на глаза при кори

Корь может дать серьезное осложнение на глаза -кератоконъюнктивит Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Роспотребнадзора, в марте 2023 года в Томской области зафиксировали 19 очагов кори. Подтверждено 13 случаев заболевания и установлено более 2,5 тысяч контактных лиц. Томичи обсуждают в социальных сетях симптомы болезни и возможные осложнения при кори, которая может привести к энцефалиту, менингиту, проблемам со слухом, дыханием, зрением. О последней опасности журналисту КП-Томск» подробней рассказала сотрудница кабинета неотложной офтальмологической помощи Томской ОКБ.

«Проблемы со зрением – это одно из самых опасных осложнений при кори. Конъюнктивы, как и слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вообще называют входными воротами для кори. Получается, что у человека нарушается защитный барьер – конъюнктива. В норме она должна обеспечивать специфическую иммуноопосредованную защиту глазной поверхности», - говорит медицинская сестра кабинета неотложной помощи Наталья Монанникова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам медика, если заниматься самолечением, запущенные случаи могут привести к очень тяжелым поражениям конъюнктив. При кори может появиться блефароспазм, светобоязнь и даже точечные эрозии роговицы. К тому же, есть опасность присоединения вторичной инфекции, в этом случае у больного появляются гнойные выделения. В итоге можно столкнуться с кератоконъюнктивитом и потерять зрение.

«В принципе, это серьезная проблема, потому что вирусные конъюнктивиты лечатся очень долго. Они могут даже до месяца лечиться, причем это при правильной, своевременной помощи. А если запустить, это может кончиться госпитализацией с возможными последствиями вплоть до слепоты», - пояснила Наталья.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Практикующий медик рассказала, что на данный момент в Томске не наблюдается проблем с осложнением на глаза из-за кори. Однако этого вполне можно ожидать, если зафиксированная в регионе вспышка будет продолжительной.

«Проблемы с корью в Томске совпали еще и с периодом сезонного подъема ОРВИ. И здесь двойная опасность: одно может наложиться на другое из-за ослабленности организма. Ведь при ОРВИ тоже поражаются слизистые. Потепление начинает все это провоцировать, флора реагирует, а вирусные случаи – они вообще очень тяжелые. К сегодняшнему дню у нас немного поутих всплекс заболеваний, но вот около месяца назад, когда было первое потепление, пошли тяжелые ОРВИ - процентов на 20-30 увеличились случаи. Семьями приходили – мамы, папы, бабушки, дедушки», - рассказала Наталья.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тем, кто уже переболел корью, но после выздоровления заметил появление проблем с глазами, медик посоветовала также незамедлительно обратиться к специалистам. Дело в том, что иногда осложнения носят отсроченный характер, поэтому человек может не догадаться о связи с перенесенной ранее болезнью. Чаще всего с проблемами зрения уже после выздоровления от кори сталкиваются те, кто занимался самолечением.

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