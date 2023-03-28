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НовостиПроисшествия28 марта 2023 6:31

Пять автомобилей столкнулись на площади Ленина в Томске

Водителю Honda оказали разовую медпомощь
Алёна Мищенко
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Пять автомобилей столкнулись на площади Ленина в Томске утром 28 марта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, ранее очевидцы сообщали, что на площади Ленина произошло столкновение трех автомобилей. Еще один автомобиль врезался в металлическое ограждение.

Позже в полиции уточнили, что 28 марта около 9:50 на площади Ленина, 11 столкнулись пять легковых автомобилей: Lexus, Volkswagen, Honda и два автомобиля Toyota.

В результате ДТП водителю Honda оказали разовую медпомощь.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.