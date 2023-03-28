Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области
Пять автомобилей столкнулись на площади Ленина в Томске утром 28 марта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Напомним, ранее очевидцы сообщали, что на площади Ленина произошло столкновение трех автомобилей. Еще один автомобиль врезался в металлическое ограждение.
Позже в полиции уточнили, что 28 марта около 9:50 на площади Ленина, 11 столкнулись пять легковых автомобилей: Lexus, Volkswagen, Honda и два автомобиля Toyota.
В результате ДТП водителю Honda оказали разовую медпомощь.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.