Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Пять автомобилей столкнулись на площади Ленина в Томске утром 28 марта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, ранее очевидцы сообщали, что на площади Ленина произошло столкновение трех автомобилей. Еще один автомобиль врезался в металлическое ограждение.

Позже в полиции уточнили, что 28 марта около 9:50 на площади Ленина, 11 столкнулись пять легковых автомобилей: Lexus, Volkswagen, Honda и два автомобиля Toyota.

В результате ДТП водителю Honda оказали разовую медпомощь.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.