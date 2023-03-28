На площади Ленина в Томске произошло массовое ДТП

Фото: "Регион-70"

Во вторник, 28 марта, в Томске на площади Ленина произошло массое ДТП. По информации очевидцев, произошло столкновение трех автомобилей. Еще один автомобиль врезался в металлическое ограждение.

На кадрах видно, что авария произошла с участием двух иномарок и автомобиля такси. В ДТП пострадала передняя часть первого авто.

Еще одна авария произошла с участием автомобиля Lexus. Со слов очевидцев, водитель не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение рядом с часовней Иверской иконы Божией Матери.

В настоящее время информации о пострадавших нет.